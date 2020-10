Covid, la stretta finale del Governo: ecco i tre scenari per le chiusure (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul tavolo Governo-Regioni è finito un documento riservato del Comitato tecnico scientifico (Cts) che valuta tre scenari per le chiusure a seconda dell’andamento dell’epidemia Covid. Si passa da nuove restrizioni ad un nuovo lockdown. Nel primo scenario, che è quello attuale con l’indice Rt poco sopra a 1, il coronavirus è “gestibile” e gli ospedali sono ancora in grado di “difendersi”. In questo caso gli esperti suggeriscono di rafforzare il distanziamento sociale, di istituire laddove necessario zone rosse locali, valutare l’interruzione di attività sociali, culturali e sportive maggiormente a rischio, anche su base oraria, come discoteche, bar e palestre. Il Cts consiglia ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul tavolo-Regioni è finito un documento riservato del Comitato tecnico scientifico (Cts) che valuta treper lea seconda dell’andamento dell’epidemia. Si passa da nuove restrizioni ad un nuovo lockdown. Nel primoo, che è quello attuale con l’indice Rt poco sopra a 1, il coronavirus è “gestibile” e gli ospedali sono ancora in grado di “difendersi”. In questo caso gli esperti suggeriscono di rafforzare il distanziamento sociale, di istituire laddove necessario zone rosse locali, valutare l’interruzione di attività sociali, culturali e sportive maggiormente a rischio, anche su base oraria, come discoteche, bar e palestre. Il Cts consiglia ...

MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - sole24ore : Covid, il Governo studia la stretta: tre scenari per le chiusure - LegaSalvini : COVID, SALVINI E MELONI CONTRO IL DPCM: “NO A UNA NUOVA STRETTA, GLI ITALIANI HANNO GIÀ DIMOSTRATO BUONSENSO” - Trmtv : In Puglia stretta sui controlli anti-covid: 13 ragazzi multati - CiaoKarol : Vietato sostare davanti a bar e ristoranti. Coronavirus, in arrivo nuove restrizioni.: I numeri del Covid sono in c… -