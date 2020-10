Covid, il virus si è ‘spento’: per trovarlo si amplifica il segnale di positività. Rigoli: «Chi ha carica virale bassa sia considerato negativo» (Di sabato 10 ottobre 2020) Troppi positivi asintomatici, non contagiosi e soprattutto con una carica virale talmente bassa che per trovarla occorre amplificare il segnale di positività. Il Covid 19 pare abbia perso la sua forza iniziale, che si sia in qualche modo “spento”. A rendere nota questa scoperta il microbiologo Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso, che si è fatto portavoce della posizione di alcuni microbiologi, i quali hanno voluto portare le proprie considerazioni all’attenzione del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. “Le persone positive ma con carica virale molto bassa dovrebbero essere considerate negative. Auspichiamo che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) Troppi positivi asintomatici, non contagiosi e soprattutto con unatalmenteche per trovarla occorrere ildi positività. Il19 pare abbia perso la sua forza iniziale, che si sia in qualche modo “spento”. A rendere nota questa scoperta il microbiologo Roberto, direttore del centro di Microbiologia di Treviso, che si è fatto portavoce della posizione di alcuni microbiologi, i quali hanno voluto portare le proprie considerazioni all’attenzione del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. “Le persone positive ma conmoltodovrebbero essere considerate negative. Auspichiamo che il ...

luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - Daniele_Manca : Il «miracolo» cinese: turismo a livelli pre-Covid e nessun contagiato Colonne di gente sulla Grande Muraglia e amma… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata dei l… - _whenom_ : RT @Mov5Stelle: Immuni, l'app anticontagio che segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19, è uno strumento essenziale nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Covid, dal molecolare al salivare: ecco i test per scovare il virus Il Sole 24 ORE Mattarella: "Coronavirus aumenta disagio psichico". Di Maio: "In Ue 100mila casi al giorno"

"La Giornata mondiale della salute mentale costituisce l'occasione per riflettere sui bisogni delle persone più fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e ...

Covid, Di Maio: "In Europa picco di contagi, subito Recovery Fund"

'In Europa ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno'. Esordisce così in un post su Facebook ...

"La Giornata mondiale della salute mentale costituisce l'occasione per riflettere sui bisogni delle persone più fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e ...'In Europa ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno'. Esordisce così in un post su Facebook ...