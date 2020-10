Covid, Catalfo: 'Proroga della Cig per i lavoratori del turismo' (Di sabato 10 ottobre 2020) Alcuni settori economici come il turismo restano 'in forte difficoltà e per questo sarà necessario Prorogare la cassa integrazione'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, precisando: 'Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) Alcuni settori economici come ilrestano 'in forte difficoltà e per questo sarà necessariore la cassa integrazione'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia, precisando: 'Le ...

Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo a San Salvo (Chieti). "Faremo un'analisi puntuale della situazione per intervenire dove è necessario", ha aggiunto. "Le misure che abbiamo messo in ...

Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, precisando: "Le misure messe in campo dal governo durante la fase più acuta della pandemia avevano l'obiettivo di governare la crisi. Ma se la ...

