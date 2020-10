Covid, aumentano ancora i nuovi casi: 5724 nelle ultime 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 5.724, contro i 5.372 di ieri, a fronte anche di un incremento nei tamponi, che sono stati 133.084 (ieri 129.741). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 ottobre, Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazionedi-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 5.724, contro i 5.372 di ieri, a fronte anche di un incremento nei tamponi, che sono stati 133.084 (ieri 129.741). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 ottobre, Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive … Impronta Unika.

Questa l'analisi settimanale dei dati relativi al contagio da coronavirus per il periodo ... un passaggio di fase epidemico in Italia con aumento consecutivo di casi da 10 settimane e, per ...

Coronavirus, i dati nazionali del 10 ottobre: 5.724 casi su 133.083 tamponi e 29 decessi

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus: sono 5.724 i nuovi casi ... rispetto a ieri sono aumentati di 548, con una crescita percentuale pari al 3,2. È la prima volta che la Toscana ...

