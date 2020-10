Covid: arriva nuova stretta, da movida a smart working (Di sabato 10 ottobre 2020) Governo non esclude di anticipare già a lunedì il Dpcm con le nuove misure restriittive, a partire da quelle antimovida, ritenute indispensabili ad evitare che la situazione finisca fuori controllo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Governo non esclude di anticipare già a lunedì il Dpcm con le nuove misure restriittive, a partire da quelle anti, ritenute indispensabili ad evitare che la situazione finisca fuori controllo

A far scoppiare questa nuova protesta la necessità di eseguire una ulteriore verifica sullo stato di salute degli oltre 400 passeggeri rimasti a bordo, 50 dei quali sono risultati positivi al Covid ..

I contagi da coronavirus in Italia continuano a salire, e il Governo non esclude di anticipare già a lunedì il Dpcm con le nuove misure restriittive, a partire da quelle antimovida, ritenute ...

