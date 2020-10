Covid, a Monopoli multa da 400 euro a tredici ragazzi: non indossavano la macherina (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno fra 15 e 17 anni, sono stati identificati e la multa sarà comminata ai genitori. Una ragazzina ne era completamente sporvvista Leggi su repubblica (Di sabato 10 ottobre 2020) Hanno fra 15 e 17 anni, sono stati identificati e lasarà comminata ai genitori. Unana ne era completamente sporvvista

Tredici ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati multati dalla polizia locale perché non indossavano la mascherina. E’ accaduto a Monopoli, tutti i minorenn ...

