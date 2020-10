Covid, 36 nuovi casi nella Bergamasca Lombardia: 22.910 tamponi, 1.140 positivi (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati di sabato 10 ottobre sul territorio regionale. La percentuale positivi/tamponi è del 4,9%. Due decessi. Ci sono 224 guariti/dimessi in più, per un totale di 82.988. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 ottobre 2020) I dati di sabato 10 ottobre sul territorio regionale. La percentualeè del 4,9%. Due decessi. Ci sono 224 guariti/dimessi in più, per un totale di 82.988.

