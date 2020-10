Covid-19, Zampa: 'Sui mezzi pubblici guanti obbligatori o ridurre il limite capienza al 50%' (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%'. Ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Fissare all'80% ilmassimo didei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente apieni al 100%'. Ad ...

Zampa, poi, prosegue: "Il nostro intento è quello di lottare contro i pregiudizi verso le persone affette da disturbi mentali, consapevoli che in questo momento molti hanno pagato un prezzo altissimo ...

Una ulteriore stretta sulle misure anti-covid. Ne parla Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervistata da La Stampa, sottolineando un ripensamento delle misure che riguardano i trasporti.

