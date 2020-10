Covid-19, nuovo piano d’emergenza nazionale: 5 regioni a rischio chiusura (Di sabato 10 ottobre 2020) La nuova ondata di contagi da Covid-19 sta facendo riflettere le forze politiche del Paese, di fronte alla possibilità di nuove restrizioni La nuova ondata di infetti da Covid-19 che si è riversata nel Paese sta determinando un rimescolamento delle “carte”, a fronte di nuove restrizioni anti-contagio. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della … L'articolo Covid-19, nuovo piano d’emergenza nazionale: 5 regioni a rischio chiusura proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020) La nuova ondata di contagi da-19 sta facendo riflettere le forze politiche del Paese, di fronte alla possibilità di nuove restrizioni La nuova ondata di infetti da-19 che si è riversata nel Paese sta determinando un rimescolamento delle “carte”, a fronte di nuove restrizioni anti-contagio. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della … L'articolo-19,d’emergenza: 5proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo Dpcm: vietato stare in piedi fuori da bar e ristoranti Corriere della Sera Covid: Veneto, + 561 contagi da ieri

(ANSA) - VENEZIA, 10 OTT - Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dove si registrano 561 nuovi casi di positività al Coronavirus, per ...

Covid, Ascierto: «Ci aspettano giorni duri dobbiamo essere responsabili»

Parla il medico del Pascale che ha sperimentato il Tocilizumab: «Il virus non si è affatto indebolito, c’è solo più prevenzione» ...

