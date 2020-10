Covid-19 | malati messi negli alberghi a Roma | ospedali pieni

Leggi su inews24

(Di sabato 10 ottobre 2020)-19,trasferitinella città dia causa dell’aumento dei casi nella città e in tutto il Paese. Non è un bel momento per l’Italia, dato che stiamo assistendo ad un’ondata di contagi di ritorno in seguito all’estate e alla ripresa totale delle attività lavorative e scolastiche. Sempre più persone hanno abbassato … L'articolo proviene da .