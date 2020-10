Coronavirus, un’altra giornata nera in Veneto: 561 nuovi contagi (Di sabato 10 ottobre 2020) In Veneto si registrano 561 nuovi casi di Coronavirus, per un totale di 31.065 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano anche 7 vittime, che portano il dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216, secondo quanto riporta il bollettino della Regione. In sole 48 ore il Veneto ha registrato un aumento di quasi 1.200 positivi. Le persone in isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1).L'articolo Coronavirus, un’altra giornata nera in Veneto: 561 nuovi contagi MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Insi registrano 561casi di, per un totale di 31.065 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano anche 7 vittime, che portano il dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216, secondo quanto riporta il bollettino della Regione. In sole 48 ore ilha registrato un aumento di quasi 1.200 positivi. Le persone in isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1).L'articolo, un’altrain: 561MeteoWeb.

