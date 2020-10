Coronavirus ultime notizie: nuove misure in arrivo cosa cambierà (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie: nuove misure in arrivo cosa cambierà Coronavirus ultime notizie: neanche il tempo di battezzare le nuove restrizioni che il governo deve già pensare all’introduzione di regole più rigide. Cresce l’attesa di conoscere il contenuto del prossimo Dpcm: il decreto dovrebbe arrivare la prossima settimana (intorno a giovedì 15 ottobre), dopo un’attenta valutazione del quadro epidemiologico che ha visto crescere in modo sensibile i contagi.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: “accelerazione del ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 10 ottobre 2020)incambierà: neanche il tempo di battezzare lerestrizioni che il governo deve già pensare all’introduzione di regole più rigide. Cresce l’attesa di conoscere il contenuto del prossimo Dpcm: il decreto dovrebbe arrivare la prossima settimana (intorno a giovedì 15 ottobre), dopo un’attenta valutazione del quadro epidemiologico che ha visto crescere in modo sensibile i contagi.Segui Termometro Politico su Google News: “accelerazione del ...

rtl1025 : ?? Continuano a crescere i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 5.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 28 i decessi #Coronavirus - Agenzia_Ansa : Nuova impennata dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Il… - roansub : Continuano a crescere i contagi da #coronavirus in #Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372… - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE -