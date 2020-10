Coronavirus, Trump: “Mi sento benissimo, sradicheremo il virus cinese, vaccino molto presto” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Mi sento benissimo“. Così il presidente americano Donald Trump, nel suo primo discorso pubblico dopo la diagnosi di Covid-19 dal balcone della Casa Bianca davanti a circa 2.000 persone, molti giovani senza mascherina. Il presidente, con una voce rauca, ha di nuovo chiamato il Coronavirus “il virus cinese” prima di bollare come “non scientifiche” le misure di lockdown. “Voglio che sappiate che la nostra nazione sconfiggerà il virus cinese” e “stiamo producendo terapie potenti“ e “il vaccino arriverà molto presto”. “Con lo spirito americano e la scienza sradicheremo il ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “Mi“. Così il presidente americano Donald, nel suo primo discorso pubblico dopo la diagnosi di Covid-19 dal balcone della Casa Bianca davanti a circa 2.000 persone, molti giovani senza mascherina. Il presidente, con una voce rauca, ha di nuovo chiamato il“il” prima di bollare come “non scientifiche” le misure di lockdown. “Voglio che sappiate che la nostra nazione sconfiggerà il” e “stiamo producendo terapie potenti“ e “ilarriveràpresto”. “Con lo spirito americano e la scienzail ...

