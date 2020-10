Coronavirus, salgono ancora i nuovi casi: 5.724 in 24 ore. Ricoverati 250 malati in più rispetto a venerdì. Deceduti altri 29 pazienti (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattr’ore, ancora in crescita rispetto a venerdì. salgono in maniera importate le ospedalizzazioni: 250 contagiati con sintomi sono stati Ricoverati in reparti Covid, mentre nelle terapie intensive ci sono 3 persone in più. In 29 sono Deceduti. La Lombardia oltre i 1000 – Sono 1.140 i nuovi contagiati in Lombardia. È quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 5.724 idiregistrati in Italia nelle ultime ventiquattr’ore,in crescitaa venerdì.in maniera importate le ospedalizzazioni: 250 contagiati con sintomi sono statiin reparti Covid, mentre nelle terapie intensive ci sono 3 persone in più. In 29 sono. La Lombardia oltre i 1000 – Sono 1.140 icontagiati in Lombardia. È quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha ...

infoitinterno : Coronavirus: i ricoveri salgono a 117, in regione aumento di 94 casi - infoitsalute : Vecchia, salgono i contagi: i nerazzurri positivi al Coronavirus sono tre - marinellazetti : #Coronavirus, il bollettino di oggi 10 ottobre in #Lombardia: i nuovi positivi salgono a 1.100 - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 ottobre in Lombardia: i nuovi positivi salgono a 1.100 [aggiornamento delle 1… - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 ottobre in Lombardia: i nuovi positivi salgono a 1.100 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono ancora i nuovi casi: 5.724 in 24 ore. Ricoverati 250 malati in più rispetto a venerdì Il Fatto Quotidiano Usa: Covid, oltre 50 mila nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo

New York , 10 ott 16:08 - (Agenzia Nova) - Negli Stati Uniti sono stati registrati 57.420 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore ... e a livello nazionale il tasso di contagio è salito del 12 per ...

Coronavirus, l’aggiornamento: su oltre 13.700 tamponi sono 383 i nuovi casi positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Le persone complessivamente guarite salgono a 26.827 (+15 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè ...

New York , 10 ott 16:08 - (Agenzia Nova) - Negli Stati Uniti sono stati registrati 57.420 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore ... e a livello nazionale il tasso di contagio è salito del 12 per ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... Le persone complessivamente guarite salgono a 26.827 (+15 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè ...