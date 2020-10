Coronavirus, riunione urgente del Cts: nuove restrizioni in vista (Di sabato 10 ottobre 2020) riunione urgente del Comitato tecnico-scientifico a seguito della nuova impennata di contagi da Coronavirus in Italia L’aumento dei contagi da Coronavirus in Italia spingerà il Governo ad adottare nuove restrizioni per la popolazione. È in programma per la giornata di domani una riunione urgente del Comitato tecnico-scientifico per le misure di contenimento che verranno inserite nel nuovo Dpcm. MINISTRO SPERANZA – «Il mio obiettivo è evitare l’adozione di misure di contenimento dell’epidemia più drastiche che ovviamente hanno un costo sociale ed economico, che vanno ad impattare sulla vita delle persone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020)del Comitato tecnico-scientifico a seguito della nuova impennata di contagi dain Italia L’aumento dei contagi dain Italia spingerà il Governo ad adottareper la popolazione. È in programma per la giornata di domani unadel Comitato tecnico-scientifico per le misure di contenimento che verranno inserite nel nuovo Dpcm. MINISTRO SPERANZA – «Il mio obiettivo è evitare l’adozione di misure di contenimento dell’epidemia più drastiche che ovviamente hanno un costo sociale ed economico, che vanno ad impattare sulla vita delle persone». Leggi su Calcionews24.com

