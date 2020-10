Coronavirus: nel nuovo Dpcm divieto di sosta davanti a bar, ristoranti e locali (Di sabato 10 ottobre 2020) divieto di sosta davanti a bar, ristoranti e locali. È sempre più probabile una nuova stretta dopo l’impennata dei contagi da Coronavirus.Il governo sta infatti valutando di vietare gli assembramenti davanti ai locali pubblici. La norma dovrebbe essere inserita nel Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre.La norma servirebbe anche come deterrente al mancato uso della mascherina, soprattutto tra i più giovani, quando si trovano per bere un drink davanti ai locali. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020)dia bar,. È sempre più probabile una nuova stretta dopo l’impennata dei contagi da.Il governo sta infatti valutando di vietare gli assembramentiaipubblici. La norma dovrebbe essere inserita nelche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre.La norma servirebbe anche come deterrente al mancato uso della mascherina, soprattutto tra i più giovani, quando si trovano per bere un drinkai

