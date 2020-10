Coronavirus nel Lazio: aumentano i tamponi, 384 positivi. La situazione delle Asl (Di sabato 10 ottobre 2020) Su oltre 14 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 384 casi (in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando i positivi erano 387), 6 i decessi e 59 i guariti. “Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi, nonostante l’elevato numero di tamponi – dichiara ‘l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – Le terapie intensive sono senza nuovi ricoveri. Le prossime settimane saranno decisive. Roma e il Lazio stanno tenendo meglio di altre realtà, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. L’Istituto Spallanzani è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) Su oltre 14 milaoggi nelsi registrano 384 casi (in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando ierano 387), 6 i decessi e 59 i guariti. “Neldiminuiscono lievemente i casi, nonostante l’elevato numero di– dichiara ‘l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato – Le terapie intensive sono senza nuovi ricoveri. Le prossime settimane saranno decisive. Roma e ilstanno tenendo meglio di altre realtà, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. L’Istituto Spallanzani è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere ...

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono sta… - SkySport : Inghilterra-Scozia U19 interrotta nel primo tempo: positivo al Covid l'allenatore scozzese - eziomauro : Coronavirus nel mondo: per la prima volta in Europa 100mila contagi in un giorno, Madrid dichiara s… - verbanonews : New post: Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 91 nel Varesotto, 1140 in Lombardia - SalvioSelcia : RT @Agenzia_Ansa: Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizzava fes… -