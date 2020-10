Coronavirus, negazionisti in piazza a Roma: disordini con la polizia per un fermo. Identificati alcuni manifestanti senza mascherina – Video e foto (Di sabato 10 ottobre 2020) La “marcia della liberazione“, organizzata oggi, 10 ottobre, a Roma, è finita con alcuni manifestanti Identificati. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla questura di Roma, nel corso della manifestazione dei ‘no mask’, alcune persone trovate senza mascherina sono state identificate e saranno sanzionate amministrativamente in base a quanto previsto dalla misure di contenimento del Covid-19. Inoltre chi avesse violato le norme che regolano le manifestazioni pubbliche sarà denunciato all’autorità giudiziaria. I cittadini scesi in piazza San Giovanni protestavano contro l’obbligo della mascherina e negare l’effettiva pericolosità del ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) La “marcia della liberazione“, organizzata oggi, 10 ottobre, a, è finita con. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla questura di, nel corso della manifestazione dei ‘no mask’, alcune persone trovatesono state identificate e saranno sanzionate amministrativamente in base a quanto previsto dalla misure di contenimento del Covid-19. Inoltre chi avesse violato le norme che regolano le manifestazioni pubbliche sarà denunciato all’autorità giudiziaria. I cittadini scesi inSan Giovanni protestavano contro l’obbligo dellae negare l’effettiva pericolosità del ...

