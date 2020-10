Coronavirus, negazionisti e no-mask in piazza a Roma contro la dittatura sanitaria – video e foto (Di sabato 10 ottobre 2020) Sabato pieno a Roma. Tra tutte le manifestazioni in programma oggi, 10 ottobre, c’è anche la “marcia della liberazione“, organizzata per protestare contro l’obbligo della mascherina e negare l’effettiva pericolosità del Coronavirus. Nella grande piazza di San Giovanni in laterano sono attese circa 3 mila persone a partire dalle 14, tutte appartenenti ai gruppi dei cosiddetti “negazionisti”. Alla stessa ora è iniziata anche una dimostrazione a piazza Bocca della Verità, in pieno centro, contro la «dittatura sanitaria». Nonostante l’intento polemico, dai microfoni degli organizzatori si sentono inviti a rispettare il distanziamento fisico e a ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) Sabato pieno a. Tra tutte le manifestazioni in programma oggi, 10 ottobre, c’è anche la “marcia della liberazione“, organizzata per protestarel’obbligo della mascherina e negare l’effettiva pericolosità del. Nella grandedi San Giovanni in laterano sono attese circa 3 mila persone a partire dalle 14, tutte appartenenti ai gruppi dei cosiddetti “”. Alla stessa ora è iniziata anche una dimostrazione aBocca della Verità, in pieno centro,la «». Nonostante l’intento polemico, dai microfoni degli organizzatori si sentono inviti a rispettare il distanziamento fisico e a ...

Agenzia_Ansa : Tensione a Roma al sit-in no mask. Fermato dalle forze dell'ordine un manifestante che non indossava la mascherine.… - RaiNews : Dal palco l'invito - inascoltato da molti - a mettere le mascherine #NoMask #coronavirus #covid - Progen20 : RT @Cartabellotta: Ma la danza della pioggia non si interrompe quando arriva l'alluvione? Perchè i #negazionisti manifestano con 23.862 ca… - raffyras : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Amarcord, quando i #negazionisti mangiavano involtini primavera e abbracciavano un cinese. #10ottobre #COVI… - AlbaaCam : RT @Cartabellotta: Bimba ha la febbre Pediatra consiglia #tampone Il padre: 'Adesso vengo nel suo studio, prima la trito come il sale fino… -