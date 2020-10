Coronavirus, ministro Boccia: “Impossibile escludere limitazioni di spostamento tra Regioni” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attuale situazione di propagazione del Coronavirus sta destando non poche preoccupazioni all’interno dell’ambiente politico, ed uno dei protagonisti che si sono espressi in merito alla vicenda nel corso delle ultime ore è stato il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. “Le limitazioni di spostamento tra le Regioni non possono essere escluse, non si può escludere … L'articolo Coronavirus, ministro Boccia: “Impossibile escludere limitazioni di spostamento tra Regioni” Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) L’attuale situazione di propagazione delsta destando non poche preoccupazioni all’interno dell’ambiente politico, ed uno dei protagonisti che si sono espressi in merito alla vicenda nel corso delle ultime ore è stato ildegli Affari Regionali Francesco. “Leditra le Regioni non possono essere escluse, non si può… L'articolo: “Impossibileditra Regioni”

