Coronavirus, la mascherina come le… mutande: le 6 regole per usarla nel modo corretto [FOTO] (Di sabato 10 ottobre 2020) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della mascherina a causa delle importanti novità del Governo: bisogna indossarla sempre, all’aperto, anche se soli e a volte è consigliato il suo utilizzo anche nelle abitazioni per limitare la diffusione del Coronavirus. Dall’inizio della pandemia si è tanto parlato dei vari tipi di mascherina, di quelli più efficaci, di quelli completamente inutili, così come anche di come va indossata correttamente. C’è chi la tiene sotto al mento, chi lascia il naso scoperto, chi la tiene al braccio come un accessorio di moda. Arriva dal web un’esilarante immagine che spiega come indossarla in modo corretto. La ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dellaa causa delle importanti novità del Governo: bisogna indossarla sempre, all’aperto, anche se soli e a volte è consigliato il suo utilizzo anche nelle abitazioni per limitare la diffusione del. Dall’inizio della pandemia si è tanto parlato dei vari tipi di, di quelli più efficaci, di quelli completamente inutili, cosìanche diva indossata correttamente. C’è chi la tiene sotto al mento, chi lascia il naso scoperto, chi la tiene al braccioun accessorio di moda. Arriva dal web un’esilarante immagine che spiegaindossarla in. La ...

Nonostante l’inasprimento delle misure per arginare i contagi da coronavirus, la stazione Termini resta una ... Quasi nessuno indossa la mascherina. Il virus che paralizza il mondo intero, a loro, non ...

Report monitoraggio Covid dal 28 settembre al 4 ottobre

Questa l'analisi settimanale dei dati relativi al contagio da coronavirus per il periodo ... in particolare relative all'utilizzo delle mascherine anche in luoghi all'aperto.

