Coronavirus, la Francia spaventa: 26.896 contagi in un giorno | Johns Hopkins University: 'Oltre 37 milioni casi nel mondo' (Di sabato 10 ottobre 2020) I contagi da Coronavirus continuano a crescere vertiginosamente in Francia , la cui situazione diventa ogni giorno più critica. Nelle ultime ore sono stati 26.896 i nuovi casi registrati. Il tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) Idacontinuano a crescere vertiginosamente in, la cui situazione diventa ognipiù critica. Nelle ultime ore sono stati 26.896 i nuoviregistrati. Il tasso di ...

SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - RaiNews : #Francia, lo stilista giapponese #Kenzo morto per #coronavirus - Mustapha1508 : RT @SkyTG24: Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - Raffael31870221 : Certo che x essere un complotto hanno fatto le cose i grande #negazionistiandateFC #IoMettoLaMascherina ?????????? -