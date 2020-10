Coronavirus Italia, nuovo boom di contagi in 24 ore. Preoccupa una regione (Di sabato 10 ottobre 2020) nuovo bollettino di Coronavirus tutt’altro che positivo quello diramato oggi, sabato 10 ottobre, dal ministero della Salute. In Italia si registrano infatti 5.724 nuovi positivi, mentre nella giornata di ieri ce n’erano stati 5.372. Per quanto riguarda i deceduti, la situazione è abbastanza stabile, con 29 decessi rispetto ai 28 del 9 ottobre. Da segnalare comunque un nuovo record di tamponi effettuati, infatti ne sono stati fatti 133.084, in aumento rispetto ai 129.471 del giorno precedente. Preoccupano i dati provenienti soprattutto dalla Lombardia, che segnala 1.100 nuovi contagi 24 ore Male anche la Campania a 664. Nella nostra Penisola i ricoverati con sintomi sono incrementati di 250 e sono attualmente 4.336; in terapia intensiva sono entrati 3 pazienti in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)bollettino ditutt’altro che positivo quello diramato oggi, sabato 10 ottobre, dal ministero della Salute. Insi registrano infatti 5.724 nuovi positivi, mentre nella giornata di ieri ce n’erano stati 5.372. Per quanto riguarda i deceduti, la situazione è abbastanza stabile, con 29 decessi rispetto ai 28 del 9 ottobre. Da segnalare comunque unrecord di tamponi effettuati, infatti ne sono stati fatti 133.084, in aumento rispetto ai 129.471 del giorno precedente.no i dati provenienti soprattutto dalla Lombardia, che segnala 1.100 nuovi24 ore Male anche la Campania a 664. Nella nostra Penisola i ricoverati con sintomi sono incrementati di 250 e sono attualmente 4.336; in terapia intensiva sono entrati 3 pazienti in ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - Mov5Stelle : Scaricare #Immuni aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai di coronavirus: l'applicazione - scaricata oltre… - rtl1025 : ?? Continuano a crescere i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372… - bordienrico : RT @LegaSalvini: CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. https:/… - Milli19751 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus #Roma Caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in VIDEO #ANSA -