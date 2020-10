Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 10 ottobre. Cifre sul contagio e dati in diretta (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive dopo che la curva ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovosull'epidemia dain. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive dopo che la curva ...

Mov5Stelle : Scaricare #Immuni aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai di coronavirus: l'applicazione - scaricata oltre… - rtl1025 : ?? Continuano a crescere i contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Posso o NON posso PROVOCATORIAMENTE DIRE che c'è meno #coronavirus in Italia perché il comportamento dei cittadini italia… - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Si infatti in Italia sono morte più di 36mila persone per il coronavirus. Eppure non mi risulta (nonostante dovrebbero esse… -