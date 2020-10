Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 ottobre: morti, contagi, guariti (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 10 ottobre 2020. È di 74.829 persone attualmente positive (+4.719), 36.140 morti (+29), 238.525 guariti (+976), per un totale di 349.494 casi (+5.724), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. oggi si registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, sabato 102020. È di 74.829 persone attualmente positive (+4.719), 36.140(+29), 238.525(+976), per un totale di 349.494 casi (+5.724), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Ancora un balzo dell’epidemia di Covid insi registrano 5.724 nuovi casi contro i 5.372 di ieri per un totale di ...

