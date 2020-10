Coronavirus, in Veneto quasi 1200 nuovi positivi in 48 ore. Zaia: «Siamo in guerra. Lavoriamo all’auto-diagnosi» (Di sabato 10 ottobre 2020) Una guerra. Il governatore del Veneto Luca Zaia non sa come altro definire la situazione attuale dei contagi da Coronavirus sul territorio. Giorni difficili in cui la curva epidemica continua a crescere vertiginosamente. 561 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 31.065 da inizio pandemia. Un bollettino regionale allarmante che ha visto in sole 48 ore un aumento di quasi 1.200 positivi. Nella difficile lotta al virus Zaia annuncia il ricorso a uno strumento che spera possa dare sostegno al piano di sanità pubblica. «Il piano funzionerà se i cittadini potranno farsi l’autodiagnosi», ha detto a La Verità, «Siamo in fase di sperimentazione e presto porremmo la ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) Una. Il governatore delLucanon sa come altro definire la situazione attuale dei contagi dasul territorio. Giorni difficili in cui la curva epidemica continua a crescere vertiginosamente. 561casi nelle ultime 24 ore per un totale di 31.065 da inizio pandemia. Un bollettino regionale allarmante che ha visto in sole 48 ore un aumento di1.200. Nella difficile lotta al virusannuncia il ricorso a uno strumento che spera possa dare sostegno al piano di sanità pubblica. «Il piano funzionerà se i cittadini potranno farsi l’auto», ha detto a La Verità, «in fase di sperimentazione e presto porremmo la ...

you_trend : ?? Le 7 Regioni che fra ieri e oggi hanno avuto il record di casi giornalieri di tutta la pandemia sono: ?? Campani… - sole24ore : Coronavirus, test rapidi: dopo la scuola si faranno dal medico di famiglia. Veneto apripista - b_elide : RT @giusvo: #Coronavirus, #Crisanti detta la linea: 'Limitare la mobilità tra regioni con alto numero di #contagi' Ok, ma perché non hanno… - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto quasi 1200 nuovi positivi in 48 ore. Zaia: «Siamo in guerra. Lavoriamo all’auto-diagnosi» - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto oltre 400 nuovi casi, ma non siamo tornati a sette mesi fa: ecco perché -