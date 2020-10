Coronavirus, in Sicilia boom di nuovi contagi ma gli ospedali dovranno dimettere gli asintomatici: 'Non ci sono posti' (Di sabato 10 ottobre 2020) preoccupa la situazione della Sicilia : sono 285 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, con 7.741 tamponi e un indice Rt che in Italia è secondo solo alla Campania e che ieri si attestava a 1.22. ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) preoccupa la situazione della285 icasi accertati nelle ultime 24 ore, con 7.741 tamponi e un indice Rt che in Italia è secondo solo alla Campania e che ieri si attestava a 1.22. ...

