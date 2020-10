Coronavirus, in Lombardia balzo dei nuovi contagi: +1140. Più della metà a Milano. Stabili le terapie intensive (Di sabato 10 ottobre 2020) Il bollettino del 10 ottobre Regione Lombardia Bollettino Covid-19 È un numero che non si osservava dal 12 di maggio quello registrato oggi in Lombardia sui nuovi casi di Coronavirus. 1.140 positivi nelle ultime 24 ore, una curva in continua ascesa dopo i 983 di ieri, e i +683 di due giorni fa. A salire sono anche le vittime: +2, contro il +1 del 9 ottobre, per un totale di 16.982 morti da inizio pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 10 ottobre, salgono di 37 unità, 408 in totale (ieri 371), mentre le terapie intensive restano Stabili con 44 persone ricoverate. Riguardo al numero di tamponi effettuati, sono 22.910 i test eseguiti nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 25.623 di ieri. Milano si posiziona al primo posto ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) Il bollettino del 10 ottobre RegioneBollettino Covid-19 È un numero che non si osservava dal 12 di maggio quello registrato oggi insuicasi di. 1.140 positivi nelle ultime 24 ore, una curva in continua ascesa dopo i 983 di ieri, e i +683 di due giorni fa. A salire sono anche le vittime: +2, contro il +1 del 9 ottobre, per un totale di 16.982 morti da inizio pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 10 ottobre, salgono di 37 unità, 408 in totale (ieri 371), mentre lerestanocon 44 persone ricoverate. Riguardo al numero di tamponi effettuati, sono 22.910 i test eseguiti nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 25.623 di ieri.si posiziona al primo posto ...

