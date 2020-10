Coronavirus, in Lombardia 1100 casi in 24 ore: lo ha annunciato Gallera (Di sabato 10 ottobre 2020) Coronavirus, 1100 nuovi positivi in Lombardia. Ad annunciarlo l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera Negli ultimi giorni, l’Italia sta registrando un picco di nuovi contagi da Coronavirus con ben pochi precedenti. Solamente in Lombardia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1100 nuovi casi. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, a margine di … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 10 ottobre 2020)nuovi positivi in. Ad annunciarlo l’assessore regionale al Welfare GiulioNegli ultimi giorni, l’Italia sta registrando un picco di nuovi contagi dacon ben pochi precedenti. Solamente in, nelle ultime 24 ore sono stati registratinuovi. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare Giulio, a margine di … L'articolo proviene da .

