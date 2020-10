Coronavirus in Italia, sono 5.724 i nuovi contagi. +3 in terapia intensiva (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - È di 5.724, contro i 5.372 di ieri, il numero di nuovi contagi di Coronavirus in Italia, mentre sono 29 i decessi , uno in più di 24 ore fa: lo si apprende dai dati divulgati dal ministero ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - È di 5.724, contro i 5.372 di ieri, il numero didiin, mentre29 i decessi , uno in più di 24 ore fa: lo si apprende dai dati divulgati dal ministero ...

