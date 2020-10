Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore 5.724 contagi, 29 morti e 133 mila tamponi (Di sabato 10 ottobre 2020) È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di sabato 10 ottobre. La regione con più casi registrati nelle ultime 24 ore è la Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 ottobre 2020) È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di sabato 10 ottobre. La regione con più casi registrati24 ore è la Lombardia.

