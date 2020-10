Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 ottobre Lieve aumento dei casi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 5.724 i positivi registrati su 133mila tamponi (nuovo record). I decessi sono stati 29. Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Incremento di 250 unità dei ricoveri ordinari e di 3 in terapia intensiva (dato più basso degli ultimi giorni. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 10 ottobre Lieve aumento dei casi innelle24 ore. Sono 5.724 i positivi registrati su 133mila tamponi (nuovo record). I decessi sono stati 29. Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. Incremento di 250 unità dei ricoveri ordinari e di 3 in terapia intensiva (dato più basso degli ultimi giorni. ...

