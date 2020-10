Coronavirus, in India verso 7 milioni di contagi ma trend in calo (Di sabato 10 ottobre 2020) In India i casi confermati di Covid-19 si avvicinano alla soglia dei sette milioni, con altri 73.272 contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 926 per un totale di 107.416 morti dall'inizio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020) Ini casi confermati di Covid-19 si avvicinano alla soglia dei sette, con altri 73.272nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 926 per un totale di 107.416 morti dall'inizio ...

fattoquotidiano : Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila v… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in India verso 7 milioni di contagi ma trend in calo #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus le ultime news dal Mondo: 7 milioni di casi in India ma il contagio si sta diffondendo più lentamente -… - paoloigna1 : Una tendenza al calo ormai in atto da settimane almeno dai dati ufficiali #Covid19 #India TOI Coronavirus Live Trac… - giuseppepische5 : Coronavirus.. aumento dei contagiati a 5372. Il nuovo D.P.C.M. cercherà di arginare il fenomeno che in India... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus, in India verso 7 milioni di contagi ma trend in calo TGCOM Giornata mondiale della salute mondiale: come lo yoga della risata fa bene a corpo e mente

Non esiste salute senza salute mentale. Oggi più che mai vale ancora di più. Si celebra in tutto il mondo la Giornata della salute mentale ...

Coronavirus, in India verso 7 milioni di contagi ma trend in calo

In India i casi confermati di Covid-19 si avvicinano alla soglia dei sette milioni, con altri 73.272 contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 926 per un totale di 107.416 morti dall'inizio ...

Non esiste salute senza salute mentale. Oggi più che mai vale ancora di più. Si celebra in tutto il mondo la Giornata della salute mentale ...In India i casi confermati di Covid-19 si avvicinano alla soglia dei sette milioni, con altri 73.272 contagi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 926 per un totale di 107.416 morti dall'inizio ...