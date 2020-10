Coronavirus: in arrivo nuovi divieti e restrizioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Coronavirus continua ad espandersi ed in Europa si è toccato il triste primato di 100mila contagi in sole 24 ore. La preoccupazione è tanta e si pensa di mettere in atto strategie, divieti e restrizioni che possano in qualche modo rallentare il numero dei contagi. Boccia, addirittura, propone di nuovo la chiusura dei confini regionali ma i governatori si oppongono sostenendo che non c’è in atto un’emergenza sanitaria. Coronavirus nuove restrizioni in arrivo Per domani è stata convocata una riunione d’urgenza con il Cts per stabilire quali dovranno essere le restrizioni da impore per fermare l’espandersi dei contagi. Ad annunciare i nuovi divieti è il ministro ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilcontinua ad espandersi ed in Europa si è toccato il triste primato di 100mila contagi in sole 24 ore. La preoccupazione è tanta e si pensa di mettere in atto strategie,che possano in qualche modo rallentare il numero dei contagi. Boccia, addirittura, propone di nuovo la chiusura dei confini regionali ma i governatori si oppongono sostenendo che non c’è in atto un’emergenza sanitaria.nuoveinPer domani è stata convocata una riunione d’urgenza con il Cts per stabilire quali dovranno essere leda impore per fermare l’espandersi dei contagi. Ad annunciare iè il ministro ...

Ovviamente per ripetere, fino all'ultimo respiro, le stesse indicazioni. Evitate le occasioni di inutile assembramento, mantenete le distanze anche con parenti non conviventi. Sono preoccupato per ...

Oltre 450 nuovi positivi in 24 ore in Veneto (dato all'8 ottobre). Due le vittime nelle ultime 24 ore; qui il dato complessivo arriva a 2.200 morti (tra ospedali e case di riposo). Nuovo balzo dei ...

Oltre 450 nuovi positivi in 24 ore in Veneto (dato all'8 ottobre). Due le vittime nelle ultime 24 ore; qui il dato complessivo arriva a 2.200 morti (tra ospedali e case di riposo). Nuovo balzo dei ...