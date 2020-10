Coronavirus, in arrivo nuove restrizioni. Stretta del governo in vista dopo l’aumento dei casi (Di sabato 10 ottobre 2020) Non accenna a diminuire la preoccupazione del governo italiano sul nuovo aumento sensibile dei contagi da Coronavirus. dopo aver messo l’obbligo delle mascherine all’aperto, in vista del Dpcm che dovrà essere completato entro il 15 ottobre, sono in cantiere altre ipotesi per ridurre il diffondersi della malattia. Sono in programma dunque ulteriori misure di natura restrittiva che possano migliorare la situazione epidemiologica della Penisola. Ed ecco che arrivano le prime anticipazioni. Fonti vicine all’esecutivo capitanato dal premier Giuseppe Conte hanno confermato che “ci sono segnali di criticità”, quindi bisognerà intervenire il prima possibile per limitare i danni. Si pensa ad una riduzione degli orari dei locali, che dovranno quindi chiudere anticipatamente. Da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Non accenna a diminuire la preoccupazione delitaliano sul nuovo aumento sensibile dei contagi daaver messo l’obbligo delle mascherine all’aperto, indel Dpcm che dovrà essere completato entro il 15 ottobre, sono in cantiere altre ipotesi per ridurre il diffondersi della malattia. Sono in programma dunque ulteriori misure di natura restrittiva che possano migliorare la situazione epidemiologica della Penisola. Ed ecco che arrivano le prime anticipazioni. Fonti vicine all’esecutivo capitanato dal premier Giuseppe Conte hanno confermato che “ci sono segnali di criticità”, quindi bisognerà intervenire il prima possibile per limitare i danni. Si pensa ad una riduzione degli orari dei locali, che dovranno quindi chiudere anticipatamente. Da ...

