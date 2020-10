Coronavirus | il ritorno di Trump | comizio dal balcone della Casa Bianca senza mascherina «Sto bene»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 ottobre 2020) «We love you». «Four more years». «Ti amiamo». «Altri quattro anni!». I sostenitori di Donaldallaincitano il loro leader in occasione del primo appuntamento pubblico da quando il presidente degli Stati Uniti è risultato positivo al: un migliaio di persone sono allamentre il presidente parla dalin occasione dell’evento Law & Order. E molti tra loro, secondo quanto riportano i media americani, in mezzo alla folla non indossano la. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno registrato più di 57mila casi dinelle ultime 24 ore, secondo il monitoraggioJohns Hopkins ...