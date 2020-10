Coronavirus, il primario Pesenti: «Giovani senza mascherina: i bar andrebbero chiusi alle 17. L’età media dei ricoverati è scesa» (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione relativa al Coronavirus in Lombardia è al momento sotto controllo perché «le persone con sintomi si presentano subito al pronto soccorso e questo alleggerisce la pressione sulle rianimazioni. Vengono curati in modo tempestivo». A dirlo è Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive e primario di rianimazione al policlinico di Milano. Intervistato dal Corriere della Sera, Pesenti non esclude però che la situazione possa peggiorare. «L’età media dei ricoverati – specifica – è passata da 71 a 61 anni con malati gravi anche tra i quarantenni e anche più Giovani». E nel caso di ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) La situazione relativa alin Lombardia è al momento sotto controllo perché «le persone con sintomi si presentano subito al pronto soccorso e questoggerisce la pressione sulle rianimazioni. Vengono curati in modo tempestivo». A dirlo è Antonio, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive edi rianimazione al policlinico di Milano. Intervistato dal Corriere della Sera,non esclude però che la situazione possa peggiorare. «L’etàdei– specifica – è passata da 71 a 61 anni con malati gravi anche tra i quarantenni e anche più». E nel caso di ...

