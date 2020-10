Coronavirus, il ministro Speranza: “Valuteremo nuove misure in queste ore, alzare il livello di guardia” (Di sabato 10 ottobre 2020) La circolazione del Coronavirus è una “circolazione molto significativa” di fronte alla quale abbiamo bisogno di “alzare il livello di guardia. In queste ore abbiamo fatto alcune scelte e quella della mascherina obbligatoria anche all’aperto è una prima scelta che va in questa direzione, abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le Regioni, e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica”. “Decisivo restano i comportamenti delle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla manifestazione a Roma promossa da Cgil e Funzione Pubblica Cgil ‘Sanità pubblica e per tutti’ con il segretario generale Maurizio Landini. “Le valuteremo in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) La circolazione delè una “circolazione molto significativa” di fronte alla quale abbiamo bisogno di “ildi guardia. Inore abbiamo fatto alcune scelte e quella della mascherina obbligatoria anche all’aperto è una prima scelta che va in questa direzione, abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le Regioni, e abbiamo bisogno di valutare ora dopo ora l’evoluzione epidemiologica”. “Decisivo restano i comportamenti delle persone”. Lo ha detto ildella Salute Robertoalla manifestazione a Roma promossa da Cgil e Funzione Pubblica Cgil ‘Sanità pubblica e per tutti’ con il segretario generale Maurizio Landini. “Le valuteremo in ...

