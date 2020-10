Coronavirus, il governo valuta la chiusura anticipata dei locali e stop alla sosta davanti ai locali (Di sabato 10 ottobre 2020) Il rapido incremento di nuovi casi positivi al Covid-19 obbliga il governo a prendere provvedimenti al più presto possibile, cosa tra l’altro già anticipata da diversi esponenti politici negli ultimi giorni. Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato e discusso per tre ore i capi delegazione della maggioranza a Palazzo Chigi, prima dell’incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza ed il Comitato tecnico scientifico, previsto nella giornata di domani. Ipotesi Le ipotesi per limitare i nuovi infetti sono molteplici: si va dalla chiusura anticipata dei locali, dopo l’estate passata a limitare la circolazione delle “movide”, al tempo vero e proprio fattore in tal senso (anche se i numeri vedono un incremento dei contagi ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020) Il rapido incremento di nuovi casi positivi al Covid-19 obbliga ila prendere provvedimenti al più presto possibile, cosa tra l’altro giàda diversi esponenti politici negli ultimi giorni. Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato e discusso per tre ore i capi delegazione della maggioranza a Palazzo Chigi, prima dell’incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza ed il Comitato tecnico scientifico, previsto nella giornata di domani. Ipotesi Le ipotesi per limitare i nuovi infetti sono molteplici: si va ddei, dopo l’estate passata a limitare la circolazione delle “movide”, al tempo vero e proprio fattore in tal senso (anche se i numeri vedono un incremento dei contagi ...

Una riunione di emergenza a palazzo Chigi con i capidelegazione oggi metterà a punto le misure da inserire nel dpcm. Il provvedimento verrà anticipato a stasera o domani, secondo fonti di governo

Ad oggi i positivi sono 5.724 e 29 i decessi con un incremento ulteriore rispetto ad ieri. Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 ottobre. Come ogni giorno intorno alle 17 è arrivato l'aggiornamento

