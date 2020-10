Coronavirus, il Governo si prepara a nuove restrizioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Le ultime notizie sull’aumento dei contagi in tutta Italia lasciano perplessi i cittadini e ci si aspetta nelle prossime ore una nuova presa di posizione del Governo. Roberto Speranza (Fonte foto: web)L’aumento dei casi di contagio da Covid19 tiene con il fiato sospeso l’Italia e gli italiani. Non sono bastate, almeno per ora, le misure restrittive emanate nei giorni scorsi, prima localmente e poi a livello nazionale ad esempio sull’utilizzo continuativo della mascherina anche in luoghi all’aperto. Il virus continua a circolare, i numeri salgono e si teme una nuove forte ondata, cosi come è accaduto lo scorso marzo, con relative misure restrittive. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti convocato per domani un tavolo con il Comitato Tecnico Scientifico, per valutare insieme la ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Le ultime notizie sull’aumento dei contagi in tutta Italia lasciano perplessi i cittadini e ci si aspetta nelle prossime ore una nuova presa di posizione del. Roberto Speranza (Fonte foto: web)L’aumento dei casi di contagio da Covid19 tiene con il fiato sospeso l’Italia e gli italiani. Non sono bastate, almeno per ora, le misure restrittive emanate nei giorni scorsi, prima localmente e poi a livello nazionale ad esempio sull’utilizzo continuativo della mascherina anche in luoghi all’aperto. Il virus continua a circolare, i numeri salgono e si teme unaforte ondata, cosi come è accaduto lo scorso marzo, con relative misure restrittive. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti convocato per domani un tavolo con il Comitato Tecnico Scientifico, per valutare insieme la ...

