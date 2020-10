Coronavirus, il bollettino di oggi: 5.724 contagi e 29 morti nelle ultime 24 ore. Boom di nuovi casi in Lombardia, oltre mille in un giorno (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 5.724 (ieri erano 5.372) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 133.084 tamponi, e 29 i decessi (ieri 28) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.140. Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 238.525, mentre gli attuali positivi sono 74.829 (+4.719). Ad oggi sono 4.336 (+250) i ricoverati con sintomi, di questi 390 (+3) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 70.103 malati. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (1.140), seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 5.724 (ieri erano 5.372) idiregistrati in Italia24 ore, a fronte di 133.084 tamponi, e 29 i decessi (ieri 28) che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.140. Il totale dei pazienti dimessi/guariti è di 238.525, mentre gli attuali positivi sono 74.829 (+4.719). Adsono 4.336 (+250) i ricoverati con sintomi, di questi 390 (+3) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 70.103 malati. La regione dove è stato registrato il maggior numero diè la(1.140), seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384). L'articolo LA NOTIZIA.

