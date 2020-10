Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Nuovo picco in Olanda. Casa Bianca: “No all’obbligo delle mascherine su treni, autobus e aerei” – LIVE (Di sabato 10 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia18.05 – Coronavirus in Olanda, 6.500 contagi in un giorno Nuovo incremento dei contagi in Olanda. Sono 6.500 i positivi registrati nelle ultime 24 ore. 17.10 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 ottobre Coronavirus16.30 – Casa Bianca: “No all’obbligo delle mascherine su treni, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia18.05 –in, 6.500 contagi in un giornoincremento dei contagi in. Sono 6.500 i positivi registrati nelle24 ore. 17.10 –in Italia, ildel 10 ottobre16.30 –: “No all’obbligosu, ...

