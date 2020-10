Coronavirus | i nuovi casi sono 5 724 Ventinove i morti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora un balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.724contro i 5.372 di ieri per un totale di 349.494. E ennesimo record di tamponi, 133.084, circa 3.500 più di ieri. In lieve crescita anche i decessi, 29 oggi contro i 28 di ieri, e36.140 dall’inizio dell’epidemia.Salgono i ricoveri: 250 in più in regime ordinario (4.336 totali) e 3 in più in terapia intensiva (390 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.