Coronavirus, i guanti aiutano a prevenire i contagi? ecco cosa dicono gli esperti (Di sabato 10 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Secondo l'Iss i guanti sono utili per proteggersi dal Covid-19, solo se usati in modo adeguato e a patto che "non sostituiscano la corretta igiene delle mani" e "non vengano a contatto con bocca, naso e occhi". Per l'Oms il virus può passare "attraverso piccoli difetti dei guanti o durante la rimozione". Il virologo Pregliasco: … Impronta Unika.

