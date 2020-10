Coronavirus, Giulio Gallera: “In Lombardia 1.100 positivi in 24 ore” (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 i nuovi contagiati in Lombardia. E’ quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a margine di un convegno di Forza Italia a Milano. Per Gallera, “quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio e questo ha portato a 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”. L'articolo Coronavirus, Giulio Gallera: “In Lombardia 1.100 positivi in 24 ore” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 i nuovi contagiati in. E’ quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare,, a margine di un convegno di Forza Italia a Milano. Per, “quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio e questo ha portato a 1100, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”. L'articolo: “In1.100in 24 ore” MeteoWeb.

stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - redazioneiene : .@Giulio_Golia è risultato positivo al coronavirus. Forza Giulio, un abbraccio da tutte #LeIene!?????? #giuliogolia - Becmade : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Ci sarà ancora qualche caso di Covid, ma non tornerà nessuna epidemia in autunno' - IPhorbice : RT @Libero_official: Il dialogo tra Paolo Becchi e Giulio Tarro sul #coronavirus: 'Nessuna seconda ondata. E in #Italia l'immunità di gregg… - giulio_galli : RT @jeperego: #Merkel dopo l'incontro con i sindaci di 11 grandi città tedesche: „nelle prossime settimane sarà chiaro se stiamo perdendo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giulio Coronavirus, il virologo Giulio Tarro: “Il virus c’è ma si supera, la vera soluzione sarebbe ... MeteoWeb Palermo, multa a ristoratore: in via Garzilli abbandonati 11 sacchi di rifiuti

padre e figlio tredicenne positivi al Coronavirus: classe in isolamento 13:55“Le mascherine all’aperto per tutti non servono”, così il virologo Giulio Tarro 13:33Musumeci commissario per il Covid: ...

Coronavirus, tutti negativi al terzo tampone i missionari di Biagio Conte

padre e figlio tredicenne positivi al Coronavirus: classe in isolamento 13:55“Le mascherine all’aperto per tutti non servono”, così il virologo Giulio Tarro 13:33Musumeci commissario per il Covid: ...

padre e figlio tredicenne positivi al Coronavirus: classe in isolamento 13:55“Le mascherine all’aperto per tutti non servono”, così il virologo Giulio Tarro 13:33Musumeci commissario per il Covid: ...padre e figlio tredicenne positivi al Coronavirus: classe in isolamento 13:55“Le mascherine all’aperto per tutti non servono”, così il virologo Giulio Tarro 13:33Musumeci commissario per il Covid: ...