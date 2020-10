Coronavirus, Gallera: “In Lombardia oggi 1.100 nuovi casi”. In Veneto 561 positivi (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 i nuovi contagiati in Lombardia. È quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha portato a 1.100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”. Era dal 12 maggio scorso che la Lombardia non superava la soglia dei mille nuovi casi positivi giornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 casi. Il 21 marzo con 3.251 nuovi casi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 1.100 icontagiati in. È quanto ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Giulio. “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha portato a 1.100, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”. Era dal 12 maggio scorso che lanon superava la soglia dei millecasigiornalieri. In quel giorno ci fu un incremento di 1.033 casi. Il 21 marzo con 3.251casi è ...

