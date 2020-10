Coronavirus, Gallera anticipa i dati della Lombardia: «1.100 nuovi casi nelle ultime 24 ore». Non succedeva dal 12 maggio (Di sabato 10 ottobre 2020) Dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera arriva il dato in anticipo sulla situazione dei nuovi contagi in Lombardia. 1.100 il numero registrato nelle ultime 24 ore e che conferma quanto i bollettini continuano ad osservare da giorni. La curva epidemica della Regione è in forte crescita. Ieri, 9 ottobre, i dati avevano sfiorato i mille casi con un boom di contagi seguito ai + 683 di due giorni fa. nelle informazioni riportate da Giulio Gallera oggi in occasione del convengo di Forza Italia a Milano anche una valutazione sulle possibili cause dell’impennata. «La forte crescita dei casi positivi è legata presumibilmente al ritorno a scuola e ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) Dall’assessore regionale al Welfare Giulioarriva il dato in anticipo sulla situazione deicontagi in. 1.100 il numero registrato24 ore e che conferma quanto i bollettini continuano ad osservare da giorni. La curva epidemicaRegione è in forte crescita. Ieri, 9 ottobre, iavevano sfiorato i millecon un boom di contagi seguito ai + 683 di due giorni fa.informazioni riportate da Giuliooggi in ocone del convengo di Forza Italia a Milano anche una valutazione sulle possibili cause dell’impennata. «La forte crescita deipositivi è legata presumibilmente al ritorno a scuola e ...

