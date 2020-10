Coronavirus: Gallera, '1100 positivi in Lombardia, stabili terapie intensive' (Di sabato 10 ottobre 2020) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, la gente è tornata in ufficio e questo ha portato che oggi abbiamo 1100 positivi". L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera anticipa i dati sull'emergenza sanitaria legata al Covid-19. "E' un elemento che dobbiamo tenere sotto controllo 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone", aggiunge in attesa del consueto bollettino ufficiale quotidiano. "È una situazione nuova e diversa che evidenzia che da un lato che stiamo correndo dietro al virus ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita deilegato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, la gente è tornata in ufficio e questo ha portato che oggi abbiamo". L'assessore lombardo al Welfare Giulioanticipa i dati sull'emergenza sanitaria legata al Covid-19. "E' un elemento che dobbiamo tenere sotto controllo, ma il numero delleè uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone", aggiunge in attesa del consueto bollettino ufficiale quotidiano. "È una situazione nuova e diversa che evidenzia che da un lato che stiamo correndo dietro al virus ...

MediasetTgcom24 : Covid, Gallera: 'In Lombardia 1.100 positivi nelle ultime 24 ore' #coronavirus - RitaMaltese3 : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, Gallera: “In regione 1.100 nuovi positivi” - radiolombardia : Coronavirus, Gallera: 1.100 nuovi positivi in Lombardia - - gattomagico : RT @dox76: altri mesi con #Gallera che dice cose non me li merito. #negazionisti #10ottobre #coronavirus #Lombardia - TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, '1100 positivi in Lombardia, stabili terapie intensive'... -