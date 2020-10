Coronavirus e contagi record: il viceministro Sileri spiega perché “dovremo stare con il coltello tra i denti per almeno altri 7-8 mesi” (Di sabato 10 ottobre 2020) “E’ vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c’è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti“: è quanto ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole“. Per Sileri, dunque, “il virus circola e, come bene ha detto il ministro Roberto Speranza, dovremo stare per almeno altri 7-8 mesi con il coltello tra i denti, ma ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “E’ vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c’è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti“: è quanto ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, ildella Salute Pierpaolo. “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole“. Per, dunque, “il virus circola e, come bene ha detto il ministro Roberto Speranza, dovremoper7-8 mesi con iltra i, ma ...

