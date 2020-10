Coronavirus, diminuiscono i ricoverati nel covid center dell’Ospedale del mare (Di sabato 10 ottobre 2020) diminuiscono i pazienti positivi ricoverati nel covid center dell’Ospedale del mare a Napoli. Ad oggi sono 4 i ricoverati, meno 2 rispetto a ieri, a fronte di 12 posti letto disponibili in totale. Nel reparto di degenza ordinaria sono ricoverate 30 persone, mentre non risultano, ad oggi, pazienti covid positivi di nefrologia, persone cioe’, che hanno bisogno di dialisi e sono in corso i lavori per aumentare di 4 unita’ i posti letto attualmente disponibili. Nel covid center del Loreto mare, sono 39 i pazienti ricoverati nel reparto di degenza (uno in meno rispetto a ieri); 10 quelli nella terapia subintensiva. L'articolo Coronavirus, diminuiscono i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020)i pazienti positivineldell’Ospedale dela Napoli. Ad oggi sono 4 i, meno 2 rispetto a ieri, a fronte di 12 posti letto disponibili in totale. Nel reparto di degenza ordinaria sono ricoverate 30 persone, mentre non risultano, ad oggi, pazientipositivi di nefrologia, persone cioe’, che hanno bisogno di dialisi e sono in corso i lavori per aumentare di 4 unita’ i posti letto attualmente disponibili. Neldel Loreto, sono 39 i pazientinel reparto di degenza (uno in meno rispetto a ieri); 10 quelli nella terapia subintensiva. L'articoloi ...

Covid-19, 10 ottobre: a Roma 151 casi e in tutto il Lazio 384

Su oltre 14mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 384 casi, 6 i decessi e 59 i guariti. Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi e le terapie intensive son ...

ArcelorMittal Poland ha comunicato che chiuderà l'altoforno e l'acciaieria che possiede a Cracovia. Lo ha comunicato ai giornalisti il ...Su oltre 14mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 384 casi, 6 i decessi e 59 i guariti. Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi e le terapie intensive son ...